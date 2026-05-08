Тежък звук, рок заряд и 11 концерта на открито с емблематични парчета, които вълнуват поколения фенове. Група Б.Т.Р. загрява на стартовата линия за „Тур 2026”. Деси Жаблянова ни среща с тях в рубриката "Предизвиквам те".

Турнето ще започне в Сандански, а големият финал ще бъде поставен на 27 ноември в Зала 1 на НДК. Освен това, в момента тече европейското турне на групата.

Б.Т.Р - една група, която рокът не разпадна

От Б.Т.Р. обещаваха много изненади по време на турнето им, а в интервюто те разказаха и за своите най-забавни и запомнящи се моменти по време на техни изяви.

