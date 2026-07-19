Лятото е време за почивка, слънце и... малко повече изкушения. Но трябва ли заедно с работния режим да оставим на пауза и движението? Възможно ли е да запазим форма с едва няколко минути упражнения на ден – дори край басейна? Катерина Грънчарова прие това лятно предизвикателство и провери дали почивката и активният начин на живот могат да вървят ръка за ръка.

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Моделът Елизавета Жело казва, че дори по време на почивка е необходимо да се движим, защото това ще ни накара да се чувстваме по-добре. Тренировките могат да включват стандартни упражнения. Тя препоръча също така разходка, плуване и други активности. Моделът препоръча също така да се хапва по малко и по-често.

Вижте във видеото кои са базовите упражнения, които можете да правите.