„Еврохолд България“ АД и дъщерното му застрахователно дружество ЗД „Евроинс“ АД са предотвратили масирана кибератака срещу информационните си системи, съобщиха от пресцентъра на холдинга.

По информация на компанията атаката е била извършена през изминалата седмица с използването на съвременни хакерски методи. Благодарение на действията на екипа по киберсигурност и със съдействието на компетентните държавни институции, тя е била успешно неутрализирана.

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От дружеството посочват, че единствените последици са били временни затруднения за клиентите, свързани с достъпа до уебсайта и онлайн системите на застрахователя.

Според компанията целта на атаката е била блокиране на дейността, кражба на данни, опит за изнудване и шантаж, както и уронване на репутацията на дружествата.

От „Еврохолд България“ и „Евроинс“ заявяват, че няма да се поддадат на опити за изнудване и че компаниите от групата продължават да изпълняват ангажиментите си към своите клиенти и партньори.

От холдинга изразяват благодарност към екипите по информационни технологии и киберсигурност, както и към компетентните държавни институции за съдействието при противодействието на атаката.

Редактор: Мария Барабашка