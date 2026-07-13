Франция предприема твърди дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради серия от кибератаки, които според Париж са били насочени към европейски институции, компании и ключова инфраструктура в редица държави на континента.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланик ще бъде извикан във външното министерство за обяснения във връзка с мащабна киберкампания, която по данни на френските власти е засегнала около десет европейски държави, сред които и Франция.

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Според Париж зад операцията стои Федералната служба за сигурност на Русия, а атаките са били насочени както към събиране на чувствителна информация, така и към опити за саботаж на критични системи. „Ще наложим санкции срещу девет физически лица и четири организации, които са участвали в тази киберкампания“, заяви Баро пред френски медии.

По думите на френския външен министър хакерските операции са били насочени срещу държавни институции, частни компании и стратегически оператори в различни европейски държави.

Основната цел е била или кражба на информация, или нарушаване на работата на важни инфраструктурни системи. Като пример Баро посочи Полша, където според него са били направени опити за намеса в железопътната инфраструктура. „Тези атаки са насочени към прехващане на информация или към саботиране на функционирането на ключови системи“, предупреди той.

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Френските власти подчертават, че разполагат с необходимите инструменти за откриване и анализ на подобни киберзаплахи. В борбата с подобни заплахи ключова роля играят службата „Виджинум“, която отговаря за противодействието на чуждестранни цифрови намеси, както и Националната агенция за сигурност на информационните системи.

Баро подчерта, че именно тези структури позволяват на Франция не само да открива кибератаки, но и да противодейства на организирани кампании за дезинформация и външна намеса. Френските власти предупреждават, че съвременните кибероперации не се ограничават само до хакерски атаки срещу компютърни системи.

Все по-често те включват и координирани кампании за разпространение на дезинформация, насочени към общественото мнение и демократичните процеси.

По-късно Европейският съюз и Великобритания обявиха, че също налагат координирани санкции срещу Русия заради кибератаки, насочени срещу европейски държави. Брюксел и Лондон обвиняват Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), че стои зад поредица от злонамерени кибероперации, съобщава “Франс прес”.

ЕС включи в санкционния си списък девет физически лица и четири организации, а Великобритания добави още 24 имена към собствените си ограничителни мерки. Санкциите са част от координираните действия на европейските партньори срещу заплахите в киберпространството.

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Редактор: Цветина Петкова