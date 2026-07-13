Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.

Започна заседанието на Европейския съвет за сигурността по източните граници на ЕС

По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.

Калас призова свободата на корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановена, без да бъдат налагани такси за преминаване. Тя изрази задоволство от това, че Сирия досега остава встрани от последните събития на конфликта в Близкия изток, и допълни, че ЕС е предложил помощ на Дамаск за възстановяване на местните институции. „За нас най-важното е Сирия да остане стабилна“, обобщи Калас.

Редактор: Мария Барабашка