Започна заседанието на Европейския съвет в Брюксел, което се провежда днес и утре. Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително Многогодишната финансова рамка (2028-2034), конкурентоспособност и геоикономически предизвикателства, европейска сигурност и отбрана, Украйна, Близък изток. Лидерите ще приемат също така заключения по темите миграция, наркотици, разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани.

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Европейските лидери ще изслушат Володимир Зеленски. Той беше посрещнат тържествено в Брюксел, тъй като тази седмица Украйна започна фундаменталните преговори за членство на страната, заедно с Молдова, към Европейския съюз.

От 1 юли Ирландия поема от Кипър ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Големите играчи от 27-те се прехвърлят от парижката среща на Г-7 към Брюксел, където ще информират останалите си колеги за това, което са договорили, и докъде са стигнали с разговорите си с Доналд Тръмп. Това е отваряне на Ормузкия проток, ролята на Европа в този процес и най-вече това, че те успяха да убедят американския президент да поднови подкрепата си за Украйна, който пък заяви, че вероятно ще наложи нови санкции на Русия.

България ще бъде представена на заседанието от премиера Румен Радев.