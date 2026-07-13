Публикуваната информация за полети, свързвани с Делян Пеевски и неговото обкръжение, повдига важни въпроси за начина на финансиране на пътуванията, възможни конфликти на интереси и влиянието върху държавните институции. В същото време данните трябва да бъдат проверени задълбочено, защото самото наличие на резервации не е доказателство за реално осъществени пътувания. Около тази теза се обединиха журналистите Николай Стоянов от „Капитал“ и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на „Здравей, България“.

Според Николай Стоянов начинът, по който информацията е била оповестена публично, поражда повече въпроси, отколкото дава отговори. По думите му институциите не би трябвало да публикуват частична информация и впоследствие да очакват засегнатите лица да я опровергават или потвърждават.

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„За мен това, което се случи, поставя повече въпроси, отколкото хвърля светлина. Появи се един списък, след което хора започнаха да отричат, че са пътували или че са правили резервации. Едно разследване не трябва да се води по този начин“, заяви журналистът.

Димитър Стоянов подчерта, че става дума преди всичко за резервационни данни, които не доказват автоматично, че дадено лице действително е летяло. Той обаче отбеляза, че част от информацията хвърля светлина върху начина, по който е функционирала системата през годините.

„Говорим за резервации за полети, които не е задължително да са били реализирани. Въпреки това виждаме данни, които показват как е функционирала системата и как са били организирани определени пътувания“, коментира той.

По думите му проверки на BIRD, свързани с визи и разрешителни за пребиваване в Дубай, са показали използването на различни документи за самоличност от някои от лицата, чиито имена фигурират в публичното пространство. Според него това позволява да се правят обосновани предположения за продължителен престой в Обединените арабски емирства, но не и категорични изводи за съвместни пътувания.

Двамата журналисти се обединиха около мнението, че независимо дали конкретните лица са летели заедно, остава въпросът кой е плащал за тези пътувания. Николай Стоянов припомни, че политиците и висшите магистрати са длъжни да декларират безвъзмездно получени услуги и пътувания.

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„Ако някой друг плаща за подобни пътувания, това трябва да бъде декларирано. Дори и да няма пряко нарушение, възникват сериозни въпроси за конфликт на интереси“, каза той.

В хода на разговора бяха обсъдени и имената на хора от бизнеса, появили се в публикуваните списъци. Димитър Стоянов обърна внимание на лица, свързвани в миналото с „Булгартабак“, като според него присъствието им заслужава допълнително изследване. Николай Стоянов добави, че част от посочените лица вече публично са отрекли да са пътували с Делян Пеевски, което още веднъж показва необходимостта институциите да установят фактите, вместо медиите да разплитат информацията впоследствие.

Журналистите коментираха и появилата се информация за проверка дали чрез частните полети е бил пренасян кеш. Според Николай Стоянов подобна версия не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. „Подозрения може да има, но те не са доказателства. Ако има данни, институциите трябва да ги проверят и да ги докажат“, подчерта той.

Димитър Стоянов също бе категоричен, че подобни престъпления могат да бъдат доказани единствено при събиране на конкретни доказателства. „Много е възможно да е имало пренасяне на средства, но в момента нямаме доказателства в тази посока. Всичко останало е само предположение“, каза журналистът от BIRD.

Бе засегната и темата за международните санкции по закона „Магнитски“. Николай Стоянов отбеляза, че всяко физическо или юридическо лице, което подпомага санкциониран човек да извършва финансови операции, поема риск от санкции.

„Фактът, че дадена адвокатска кантора или друго лице плаща определени услуги, не отменя въпроса откъде идват средствата. Рискът за посредниците е реален“, коментира той.

Двамата журналисти обсъдиха и състоянието на съдебната система. Според Димитър Стоянов в нея текат процеси на противопоставяне между различни групи и интереси. „Виждаме различни кръгове, които се опитват да влияят върху съдебната система. Някои искат да запазят съществуващите зависимости, други се опитват да ги реформират“, каза той.

На въпрос дали министърът на правосъдието е част от подобни процеси, Стоянов уточни: „Не съм казал това. Казвам, че кръгът около Иван Демерджиев се опитва в по-голяма степен да реформира системата“.

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По отношение на Румен Радев журналистът заяви, че не вижда ясни сигнали за активно участие по тази тема. „Не виждам да дава индикации, че е ангажиран с този проблем“, посочи той.

Важно място в разговора зае и темата за заплахите срещу разследващи журналисти. Димитър Стоянов разказа за развитието по случая, по който според неговите думи двама свидетели са дали показания за подготвяно физическо посегателство срещу него. „Не един, а двама души дадоха показания в този смисъл. След това беше образувано досъдебно производство“, заяви журналистът.

Той посочи, че случаят се разследва от Софийската градска прокуратура и че според наличната информация подготовката на предполагаемото престъпление е била извършена на територията на София.

Димитър Стоянов коментира и множеството съдебни дела, заведени срещу него от несебърския бизнесмен Николай Филипов. „Систематично са заведени 11 или 12 дела, което според мен представлява злоупотреба с процесуални права“, каза той.

Двамата събеседници се обединиха около мнението, че обществото има нужда не просто от сензационни разкрития, а от реални институционални действия. Според тях публикуваните данни могат да бъдат начало на важни проверки, но окончателните отговори трябва да дойдат от компетентните органи чрез събиране на доказателства, прозрачни процедури и ефективно разследване на всички съмнения за зависимости, влияние и злоупотреба с власт.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова