Проверката на полетите, с които е пътувал Делян Пеевски, е започнала след сигнал на „Демократична България“ до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Това заяви политологът доц. Милен Любенов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му основният въпрос в случая е какъв е произходът на средствата, с които са били финансирани тези пътувания. „Част от тези пътувания са финансирани от адвокатска кантора. Когато по този начин обаче се финансират полети от частни лица, става дума за средства, които могат да бъдат разглеждани като подарък“, посочи Любенов.

Той допълни, че според закона народните представители са длъжни да декларират получените облаги пред Комисията за противодействие на корупцията.

Демерджиев съобщи, че пътуванията на Пеевски с частни компании са стрували около 1,8 милиона евро

Политологът изрази мнение, че проверката не представлява персонална атака срещу Пеевски. „Не мисля, че това е персонална атака, защото една от заявките на управляващите още в предизборната кампания беше свързана с разследване на корупционни модели в предишни управления“, каза той.

Политологът коментира и работата на управляващото мнозинство. Според него, въпреки голямата парламентарна подкрепа, управляващите действат предпазливо. „Това може да се дължи на липсата на капацитет да правят реформи. Липсва капацитет като цяло в мнозинството, нямат ясен план за работа и действията им са хаотични“, заяви Любенов.

По отношение на предстоящите президентски избори той подчерта, че вотът ще бъде от ключово значение за всички политически сили, а особено за „Прогресивна България“ след доброто им представяне на парламентарните избори.

„Смятам, че е редно Илияна Йотова вече да обяви своята кандидатура за президент – този месец или в началото на август“, каза още доц. Милен Любенов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева