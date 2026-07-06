Скандалът около данните за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова в студиото на „Здравей, България“ беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема - бюджета.

Владислав Апостолов определи казуса като „сюжет на Кустурица за Джеймс Бонд“ заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътуванията. По думите му остава впечатлението, че „едни хора са се правили каквото си искат“, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или с публични средства.

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„Едно е да го прави бизнесмен със свои пари, друго е да го прави политик предполагаемо с нашите пари“, коментира Апостолов. Според него трябва да се провери какви са връзките между адвокатските дружества, които евентуално са плащали полети, и политическите лица.

Диана Дамянова заяви, че след като темата вече е отворена публично, тя трябва да бъде изяснена докрай. Според нея обаче доказателствата не бива да се огласяват през медиите, а да бъдат предоставени на прокуратурата и съда.

„Обществен интерес има, ако има злоупотреба с публичен ресурс. Ако такава злоупотреба има, тя трябва да отиде в прокуратурата, а не да бъде разхождана по телевизията“, каза Дамянова.

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Тя изрази мнение, че в момента случаят се използва и като „димка“ за отклоняване на вниманието от проектобюджета. „Бюджетът няма хляб, но ще има зрелище. Това, което се случва с българската икономика, не е добро - няма реформи, има нови тежести за бизнеса и страната се заробва с бърз кредит“, заяви медийният експерт.

Журналистът Йово Николов акцентира върху няколко конкретни въпроса - дали евентуалните пътувания са били декларирани, защо е използван дипломатически паспорт и дали има разминаване в имуществените декларации на Делян Пеевски. „Всеки подарък над 500 евро трябва да бъде деклариран. Ако тези пътувания не са платени с лични средства, те са подарък и подлежат на деклариране“, посочи Николов.

Той постави под въпрос и използването на дипломатически паспорт при евентуално частно пътуване. „Не ми е ясно защо, ако човек отива на почивка, ползва дипломатически паспорт. Той се използва за служебни цели и би трябвало да има командировка“, каза журналистът.

По темата за PNR системата Николов заяви, че международната система не може да бъде манипулирана от България, тъй като страната е само ползвател на данни. Той обаче допусна, че в българските регистри е възможно да има намеса или заобикаляне на процедурите.

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„Да се манипулира международната система не е възможно. Но в български условия всичко е възможно“, коментира той.

И тримата гости се обединиха около тезата, че случаят съдържа важни въпроси, но начинът, по който се развива публично, го превръща в политически инструмент. Според тях отговорите трябва да дойдат от компетентните институции, а не чрез фрагментарни твърдения от парламентарната трибуна или телевизионни студия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова