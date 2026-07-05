Вътрешният министър Иван Демерджиев със съмнения за манипулиране на данни за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и на конституционния съдия Десислава Атанасова.

Назначена е незабавна проверка в МВР. Защо има разминаване в информацията от различните системи и какво всъщност се проверява в момента? Случаят с изнесените в парламента данни за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски и на конституционния съдия Десислава Атанасова и днес е в политическия дневен ред.

Според ДПС информацията на МВР за за съвместен полет на 5 април 2024 на Делян Пеевски и Десислава Атанасова е фалшива. Самата тя показа документи, че на 5 април е летяла до Истанбул, но с граждански полет.

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Днес обаче вътрешният министър добави нов акцент в тази история - че се съмнява в манипулиране на данни за полети. Започвала е проверка, като ще се търси и откъде идват парите за полетите.

Съмнения за манипулиране на информация, а не за техническа грешка в данните около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, изрази министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му проверката продължава и вече разкрива все повече обстоятелства, които будят въпроси.

„Има различни регистри, в които са установени различни данни. Бих посъветвал г-жа Атанасова да не рови прекалено много по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства излизат наяве“, заяви Демерджиев.

Вътрешният министър подчерта, че основната задача на проверката е да установи дали при въпросните пътувания са използвани частни средства или публичен ресурс.

Според него съществуват и други съвпадения, които засилват съмненията за целенасочена намеса в информацията. „Има много странни обстоятелства и значително повече полети, при които данните за излитане и кацане на същите лица съвпадат поразително. Връзката никъде не се прекъсва. Просто изглежда, че някой се е постарал определени данни да бъдат манипулирани“, коментира Демерджиев.

От ДПС вече са сезирали прокуратурата заради използването на данни от системата PNR, а от партията обявиха, че ще допълнят сигнала и ще информират международни партньори. Депутатът на ДПС Калин Стоянов заяви, че случаят показва неправомерно използване на информация от международни регистри.

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„Стана ясно, че овластени лица използват данни от международни регистри не за служебни цели, а като инструмент в политическата борба срещу опозицията“, каза Стоянов.

В отговор Демерджиев защити действията на служителите на МВР. „Нашите служители работят по подаден сигнал и им е разпоредено да спазват закона. Убеден съм, че действат именно по закон. Към кого ще подава сигнали ДПС е тяхно право“, заяви той.

По темата се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който предупреди за сериозността на достъпа до системата PNR. „Всеки, който рови в PNR системата, трябва да е наясно каква отговорност носи. Това е ядреното оръжие на службите“, коментира Борисов.

Той подчерта още, че няма отношение към дейността на конституционния съдия Десислава Атанасова след избирането ѝ на поста. „От момента, в който беше избрана за конституционен съдия, нито съм я чувал, нито съм я виждал“, заяви лидерът на ГЕРБ.

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Според Борисов скандалът се използва за отклоняване на общественото внимание от други важни теми. „Всичко това се прави, за да се измести разговорът от бюджета, от заседанията на Съвета и от предстоящите решения за санкциите. Всичко останало е личен акт“, каза още той.

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