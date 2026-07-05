Политически коментар от ГЕРБ по темата за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и за данните, които МВР изнесе за конституционния съдия Десислава Атанасова. Тя беше именно в нейните редици преди да стане конституционнен съдия.

От формацията поставиха въпроса защо има разминаване между данните на вътрешния министър Иван Демерджиев и предшественика му Емил Дечев. И дали цитирането на данни от PNR системата в този случай може да доведе до някакви последствия за страната ни.

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„Всеки, който има рови в PNR системата и извършва проверки в нея, трябва много добре да е наясно каква отговорност носи. Това вече е тяхна отговорност. Аз категорично твърдя, че ние никога не сме използвали подобни масиви от данни нито за манипулиране, нито за заличаване на информация. Ако министърът си е позволявал подобни действия, нека сам потвърди или отрече. Ако е така, ще понесе съответната отговорност“, каза Борисов.

По отношение на конституционния съдия Десислава Атанасова той подчерта, че докато е била част от ГЕРБ, тя е изпълнявала задълженията си безупречно. „Аз мога да говоря за Десислава Атанасова до момента, в който беше в ГЕРБ. Тя беше избрана за конституционен съдия с огромно мнозинство, включително с гласовете на ПП и ДБ. Оттогава насам не съм разговарял с нея и не съм я чувал“, добави лидерът на ГЕРБ.

Според лидера на ГЕРБ в случая се наблюдават разминавания в публично изнесената информация. „Първо бяха представени едни данни от министър Дечев, след това излязоха други данни от министър Демерджиев. Има объркване дори по отношение на датите. Така се измества вниманието от важните теми като бюджета и санкциите срещу Русия. Всичко останало е личен акт на замесените“, смята Борисов.

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На свой ред депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова също направи коментар по случая. „Преди около месец министър Дечев обяви информация. Най-вероятно тя му е била предоставена от експертите в Министерството на вътрешните работи, вероятно и от главния секретар на ведомството. Сега обаче се появява друга информация, която очевидно влиза в противоречие с вече изнесената. По тази тема трябва да се произнесат специалистите, които работят с тези системи и могат да дадат професионално обяснение на разминаванията“, смята тя.

Редактор: Цветина Петкова