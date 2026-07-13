Един човек загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката, станала късно в неделя край Гурково. Причината за фаталния инцидент е предприета маневра за изпреварване от страна на лекия автомобил. Това потвърди началникът на „Охранителна полиция” – Стара Загора комисар Павел Вълев, който в понеделник сутринта извърши оглед на мястото на произшествието. Водачът на колата е загинал при удара.

Видео: БГНЕС

Снимка: Георги Манев, NOVA

Водачът на насрещно движещия се тежкотоварен камион опитал да отбие, но не успял да избегне сблъсъка.

Снимка: Георги Манев, NOVA