Полети до Крайова и Малага от Централна Северна България - още в края на тази година. Идеята циркулира в авиационната общност отдавна, но един извънреден случай със самолет стана причина процеса по развитието ѝ да се ускори. Става дума за малкото международно летище в Горна Оряховица и неговото бъдеще.

Крайова стана привлекателно място за цяла Европа с коледния си базар. Там на всеки две години се провеждат Шекспировите дни. Крайова е малък пример как едно малко летище може от няколко хиляди пътници да стигне до милиони и как да инвестира в своя аеропорт много, много средства и то европейски, с които да се развие.

Едно извънредно кацане на Летище Горна Оряховица на чартърен "Еърбъс" на египетска авиокомпания, се оказа информационен повод за начало на нов туристически маршрут. На 23 юни самолет превозващ румънски туристи от Египет до северната ни съседка е кацна аварийно в Горна Оряховица заради лоши метеорологични условия. Полетът е бил от Хургада до Крайова, със 178 души на борда и 4-ма души екипаж, а малкият аеропорт попадна в новинарските хроники, приемайки чартъра.

Две седмици след този случай управата на Горна Оряховица и Летището бяха поканени да кацнат на Международното летище в румънския град, което е второто по големина в Северната ни съседка. Чартърният полет от Горна Оряховица до Крайова продължи точно 28 минути.



Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков споделя: "Смятам, че този полет показа, че има възможности Горна Оряховица да бъде един център, който да отвори централна Северна България към света".



А летището в Крайова посрещна българската делегация с нов терминал и инвестиция в него за над 90 млн. евро.

Самолет на египетски авиолинии с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сорин Манда, директор на Международно летище – Крайова, казва: "В момента имаме над 20 дестинации и две редовни авиокомпании: една чуждестранна и една румънска, а през летния сезон се включват и над седем други компании. Тайната на успеха е да се инвестира – да се инвестира в инфраструктурата и в авиолиниите. Тази година имаме над 800 000 пътници. Работим в пълен синхрон като екип с местните власти и местното управление и правим така, че този растеж да се случва изключително бързо".



А Крайова става все по-привлекателна дестинация. Коледният базар в града беше обявен за най-пищният и посетен в Европа през последната година. Българите, които го посетиха са над 100 000.



Кметът на града Лия Василеску споделя: "В Крайова имахме два милиона и половина туристи за последната година – не само от България, но и от цяла Европа. Коледният базар в Крайова е най-големият в света – разположен е на 20 хектара, изпълен със светлини и кукли, много, много красив. Ние сме културна дестинация. Например миналата година Forbes International ни определи като най-значимата културна дестинация в Европа, привличаща хора от целия свят".



Така, вместо за 5 часа с автомобил до Крайова, на българо-румънската среща се заговори за 30- минутния полет, от Горна Оряховица до румънския град.



Сорин Манда допълва, че освен полет Крайова – Горна Оряховица, може да се мисли и за такъв до Бургас през лятото. А Рашков подчертава, че общините Велико Търново, Горна Оряховица и Крайова може да се договорят. Ивелина Петкова, бизнес-директор на Летище – Горна Оряховица, допълва, че може да се постигне договорка с авиокомпания, която да осъществява полет между двете летища. "Икономически това ще позволи на региона свързаност не само с останалите точки в страната, а и международно. Все пак летището е едно от петте международни такива с признат статут", допълва тя.

Така, малкото международно летище в Горна Оряховица вече мисли за първия си редовен граждански полет от 30 години. Освен интерес от Румъния имало и заявки от Испания.

Кметът на Горна Оряховица допълва, че трябва да разговарят кметовете на общините Малага, Крайова, Велико Търново и Горна Оряховица. Оттам нататък държавата ще ги последва. А Петкова изразява надежда, че тази година ще сключат договорка за граждански полети.

Така, едно извънредно кацане, на едно малко летище отвори хоризонта за

неговото забавено и забравено развитие.

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