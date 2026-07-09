В чест на 250-годишнината на Съединените щати, НАСА представи четири космически изображения от своята рентгенова обсерватория "Чандра", цветовете на американското знаме - червено, бяло и синьо. Кадрите разкриват чудесата на Вселената, изследвана от агенцията. Изображенията са придружени от три нови сонификации - техника, която преобразува астрономически данни в звуци.

Baby, you're a firework 🎆



This image combines data from Hubble and @ChandraXRay to show a spectacular star cluster surrounded by a vast region of dust and gas.



Called NGC 3603, this star factory shines 20,000 light-years away: https://t.co/rc68XhMvD2 pic.twitter.com/wEg6mAYzrQ — Hubble (@NASAHubble) July 7, 2026

Първото изображение е на Касиопея А. На кадрите се разкрива взривната вълна, която е разкъсала звездата, както и елементи в полето от отломки като желязо, калций и кислород. Вижда се и разширяващата се обвивка от материал от експлозията и космически прах в целия остатък.

Слеващото изображение е мъглявината NGC 3603, която съдържа масивен звезден куп и се намира в галактиката Млечен път. То показва дифузна емисия близо до центъра на галактиката, заедно с точковидни източници в средата на изображението. Разкриват се и звезди в центъра на изображението, както и прах и газ в долната част.

Третото изображение е на галактиката NGC 4736, известна още като Месие 94. Това е спирална галактика с ярък вътрешен пръстен около нея, където се образуват нови звезди, вероятно подхранвани от газ, задвижван от уникалната овална структура.

Последното изображение е на ZwCl 0024+1652. Това е далечен галактичен куп, в който астрономите са открили доказателства за тъмна материя. На кадъра са разкрити отделните галактики.

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Звуковото представяне на обкетите можете да чуете тук .

Космическият телескоп "Хъбъл" също направи подарък за празника на Независимостта с ново изображение на NGC 6426, блестящ звезден куп, който прилича на бенгалски огън в тъмна нощ.

Happy 250th Independence Day, America! 🇺🇸



Hubble's birthday gift to the nation is this new image of NGC 6426, a glittering star cluster that looks like a sparkler waving on a dark night.



Learn more about this Fourth of July view: https://t.co/oBThpzljEM pic.twitter.com/R47muw0XYa — Hubble (@NASAHubble) July 4, 2026

Разположен във външния ореол на нашата галактика Млечен път, NGC 6426 е сферична колекция от звезди, свързани чрез гравитацията си и представлява един от 150-те известни кълбовидни купове в нашата галактика. Смята се, че подобни звездни системи се формират едновременно от един и същ свиващ се газов облак, поради което звездите в тях обикновено са на сходна възраст. Те са сред най-древните обекти в Млечния път. С възраст от около 13 милиарда години, NGC 6426 е един от най-старите кълбовидни купове в нашата галактика и е почти толкова древен, колкото самата Вселена, чиято възраст е приблизително 13,7 милиарда години.

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Звездите в NGC 6426 съдържат сравнително малко химични елементи, по-тежки от водорода и хелия, което ги прави сходни с материята в ранната Вселена, когато тя е била изградена предимно от тези два елемента, а по-тежките вещества едва са започвали да се образуват чрез ядрения синтез в масивните звезди.

Изследователите са открили доказателства за две химически различни популации от звезди в NGC 6426. Това подсказва, че малко по-младите звезди, които съдържат повече тежки елементи, са се образували от материал, обогатен след експлозивната смърт на по-старите звезди в купа. Когато масивните звезди избухват като свръхнови, те разпръскват в Космоса елементи, по-тежки от водорода и хелия, осигурявайки суровината за формирането на нови звезди и планети.