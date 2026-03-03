Ново изображение, получено от космическия телескоп "Хъбъл" на НАСА/ЕКА, показа едни от най-сложните за визуализация останки от умираща звезда - мъглявината Котешко око, известна още като NGC 6543. Тази изключителна планетарна мъглявина се намира в съзвездието Дракон и е пленявала астрономите от десетилетия насам със своята сложна и многослойна структура. Наблюденията с мисията Gaia на ЕКА показват, че мъглявината на 4400 светлинни години разстояние.

Планетарните мъглявини, наречени така заради кръглата си форма, която ги е карала да изглеждат като планети, когато са били наблюдавани през ранни телескопи, всъщност са разширяващ се газ, изхвърлян от звездите в последните им етапи на еволюция. Именно в самата мъглявина Котешко око този факт е открит за първи път през 1864 г. Изследването на спектъра на светлината ѝ разкрива излъчването от отделни молекули, характерно за газа, което отличава планетарните мъглявини от звездите и галактиките.

"Хъбъл" обнови разбирането ни за планетарните мъглявини. Подробните му изображения показаха, че кръглият вид на планетарната мъглявина, видяна от Земята, крие много сложна морфология. Това беше особено вярно за мъглявината Котешко око, където изображенията на телескопа през 1995 г. разкриха невиждани досега структури, които разшириха разбирането ни за това как се образуват планетарните мъглявини.

"Хъбъл" и космическия телескоп "Евклид" на ESA успяха да създадат ново изображение на NGC 6543. Двете съоръжения разкриха забележителната сложност на смъртта на звездата в този обект. Въпреки че е проектиран предимно за картографиране на далечната вселена, "Евклид" успя да улови мъглявината Котешко око като част от своите дълбоки изображения. Дъгите и нишковидни структури на ярката централна област на мъглявината са разположени в ореол от цветни фрагменти газ, отдалечаващи се от звездата. Този пръстен е бил изхвърлен от звездата на по-ранен етап, преди да се е образувала основната мъглявина в центъра. Цялата мъглявина се откроява на фон, изпълнен с далечни галактики.

"Хъбъл" е заснел самото ядро на разширяващия се газ с ново изображение във видима светлина с висока разделителна способност, добавяйки допълнителни детайли в централната част на кадъра. Данните разкриват своеобразен "гоблен" от концентрични обвивки, струи от високоскоростен газ и плътни възли, оформени от ударни взаимодействия — структури, които изглеждат почти сюрреалистично заради своята сложност. Смята се, че тези образувания отразяват епизодичната загуба на маса от умиращата звезда в центъра на мъглявината, създавайки своеобразен космически „фосилен архив“ на последните ѝ етапи на еволюция.