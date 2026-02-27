Една от най-големите известни звезди във Вселената е претърпяла драматична трансформация през 2014 г. и може би се готви да експлодира, сочи ново проучване.То е ръководено от Гонсало Муньос-Санчес он Националната обсерватория в Атина и е публикувано в Nature Astronomy. Според данните огромната звезда WOH G64 е преминала от червен свръхгигант в рядък жълт хипергигант, което може да е доказателство за предстояща свръхнова.

Доказателствата сочат, че може би сме свидетели в реално време на това как масивна звезда отделя външните си слоеве, свива се с нагряването си и се приближава към края на краткото си съществуване.

WOH G64 е открита за първи път през 70-те години на миналия век като звезда в Големия Магеланов облак - галактика джудже, обикаляща около Млечния път. Оказва се, че звездата не само свети много силно, но и една от най-големите, откривани някога - повече от 1500 пъти по-голяма от радиуса на Слънцето.

Astronomers have been watching the supergiant WOH G64 for decades – and it might have turned into a hypergiant and be heading for self-destruction. @SaraWebbScience @Swinburne https://t.co/bO8I8Kh5KO — The Conversation - Australia + New Zealand (@ConversationEDU) February 23, 2026

През 2024 г. WOH G64 беше първата звезда извън нашата галактика, фотографирана подробно, благодарение на Very Large Telescope. Изображението показа ясен прашен пашкул около централната гигантска звезда, което потвърди, че тя губи маса с напредване на възрастта.

Една много специална звезда

WOH G64 е млада звезда с приблизителна възраст по-малка от 5 милиона години. За разлика от нашето Слънце (което в момента е на около 4,6 милиарда години), WOH G64 е предопределена да живее бързо и да умре млада. Още с възникването си тя е достигнала големи размери, като е образувана от огромен облак от газ и прах, който се е свивал, докато налягането не го е накарало да се възпламени. Подобно на нашето Слънце, тя е изгаряла водород в ядрото си чрез ядрен синтез. По-късно се е разширила и е започнала да изгаря хелий, превръщайки се в т.нар. червен свръхгигант. Не всички свръхгиганти стават хипергиганти. Според теория хипергигантите се формират, когато много масивни звезди бързо изчерпват водорода си и преминават към изгаряне на хелий. По време на този преход звездите започват да изхвърлят външните си слоеве, докато ядрата им се свиват навътре. След като една звезда се превърне в хипергигант, тя е обречена на бърза смърт в огнената експлозия на свръхнова.

Какво е причинило промяната при WOH G64

Какво се е случило с WOH G64 през 2014 г.? Новото изследване предполага, че голяма част от повърхността на първоначалния свръхгигант е била изхвърлена в Космоса. Това може да се дължи на взаимодействие със звезда спътник, чието съществуване авторите са потвърдили чрез анализ на спектъра на светлината от WOH G64.

Grâce à l'interféromètre du VLT, des scientifiques de l’Observatoire européen austral (ESO) ont réussi à prendre l’image d’une étoile dans une galaxie, autre que la Voie lactée. A 160 000 années-lumière, WOH G64 est située dans le Grand Nuage de Magellan.



« Pour la première… pic.twitter.com/FfJ4VQsbQq — Le Génie Humain (@legeniehumain) November 24, 2024

Съществува и друга теория - че звездата се подготвя за експлозия. Знаем, че звезди с такива размери неизбежно ще избухнат, но кога точно ще се случи това е трудно да се предвиди предварително.

Един възможен сценарий е, че наблюдаваният преход се дължи на предсвръхнова фаза на т.нар. „супервятър“. Смята се, че тя възниква заради силни вътрешни пулсации, когато горивото в ядрото бързо се изчерпва.

Само времето ще покаже

Повечето звезди живеят десетки милиони, а понякога и десетки милиарди години. Никога не е било сигурно, че ще станем свидетели и ще можем да документираме толкова значителна трансформация на звезда, още по-малко на такава извън нашата галактика. Ако имаме късмет, ще видим смъртта на WOH G64 в рамките на нашия живот. Това е събитие, което не само ще предложи впечатляващ междугалактически спектакъл, но и ще помогне на учените да завършат пъзела около тази забележителна звезда.