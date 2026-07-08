Историята на поп звездата Бритни Спиърс, базирана на мемоарите ѝ „Жената в мен“, ще бъде адаптирана за големия екран, съобщават изданията „Варайъти“ и „Холивуд рипортър“.

Сценарист на лентата ще е Елизабет Мериветър, която е създател и сценарист на комедийния сериал „Новото момиче“.

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Компанията „Юнивърсал пикчърс“ придоби правата върху автобиографията на Спиърс през 2024 г. Режисьор на филма ще бъде Джон М. Чу, познат с филмите „Луди богаташи“ и „Злосторница“, а продуцент е Марк Плат, работил по продукции като „Професия блондинка“ и „Ла ла ленд“. Все още не е обявена актрисата, която ще изпълни главната роля.

В мемоарите си „Жената в мен“, публикувани през 2023 г., Спиърс разказва за личния си живот, професионалния си път и трудностите, които е преживяла като една от най-разпознаваемите поп изпълнителки в света. В книгата тя отправя критики към баща си, свои бивши партньори, папараците и медиите.

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През 2008 г. върху певицата беше установено съдебно попечителство, след като тя премина през период на сериозни лични и професионални проблеми. То беше прекратено през ноември 2021 г. след продължителна съдебна битка.

Бритни Спиърс е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп музиката, пише „Варайъти“. Тя е носителка на награда „Грами“ и има редица световни хитове, сред които "…Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" и "Toxic".

Редактор: Никола Тунев