Попзвездата Бритни Спиърс е продала правата върху целия си музикален каталог, съобщи "Би Би Си". 44-годишната певица е продала компанията си на независимата Primary Wave на 30 декември за около 200 милиона долара (146 милиона британски лири).

Все още няма коментар от страна на Спиърс и на Primary Wave.

Певицата, чието продължително попечителство дълго време диктуваше личния и професионалния ѝ живот, е известна с хитовете си „Baby One More Time“, „Oops!... I Did It Again“, „Toxic“, „Gimme More“ и други.

През януари 2024 г. Спиърс заяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“ . Последната ѝ песен беше дует с Елтън Джон, издаден през 2022 г.

Primary Wave е придобила и права върху музикалното наследство на Notorious BIG, Prince и Уитни Хюстън.

Спиърс е една от най-продаваните изпълнителки, с над 150 милиона продадени записи по целия свят. Каталогът ѝ включва девет студийни албума от дебюта ѝ през 1999 г. Продажбата идва след няколко бурни години за певицата, която през 2021 г. прекрати 13-годишно попечителство - законно настойничество, при което финансите и личният ѝ живот бяха контролирани от баща ѝ. Певицата публикува мемоарите си през 2023 г., озаглавени „Жената в мен“ , в които подробно описва трудностите си, свързани с живота под попечителство. Бившият ѝ съпруг Кевин Федърлайн издаде собствените си мемоари „Мислехте си, че знаете“ в края на 2025 г.

