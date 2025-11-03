Бритни Спиърс изтри акаунта си в Instagram на фона на редица тревожни публикации в социалната мрежа и публичен спор относно мемоарите на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн. В тях бившият танцьор разказва за брака си с попзвездата и за връзката ѝ със синовете им Шон Престън на 20 години, и Джейдън Джеймс на 19. Според певицата бившият ѝ съпруг използва възможността да печели от болката.

„Да бъдеш обичан безусловно и с наивно сърце като моето и винаги заплашвана или принуждавана да вярвам, че аз съм лошата, докато те печелят от болката ми...“, започва публикацията ѝ. „О, мили Исусе, покажи ми, че има Бог и аз също мога да бъда обичана безусловно и да не е нужно да бъда толкова съвършена", пише по-нататък Спиърс.

To be loved unconditionally and with a naive heart like mine, always being threatened or made to believe I'm the bad one as they profit off my pain… Oh dear Jesus show me there is a God and I can too be loved unconditionally and not have to be so perfect cause it's really… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025

Изпълнителката също така коментира и интервюта, които е давал Федърлайн по време на ппресконференции, като го обвинява, че буквално я е атакувал.

„Защо е той е толкова ядосан? Плашещото е, че е убедителен. Буквално ме изумяват моментите, в които спира, преди да се разплаче, ти сериозно ли говориш...“, пише още тя.

Сравнявайки неговите мемоари с нейните от 2023 г. The Woman in Me, Спиърс пише: „Знам, че неговата книга ще се продава много повече от моята".

Тя продължава: „Ако наистина обичаш някого, не му помагаш, като го унижаваш. Това, което ме уплаши, беше колко сериозен и ядосан стана той. Хората нямат представа, много по-лошо е, отколкото някой би могъл да си представи... момчето ме мрази и говори с много гняв".

През последните месеци феновете изразиха загриженост за 43-годишната Спиърс, която често публикува видеа с танци в хола си, както и други клипове, на които често е много пестеливо облечена.

В едно от последните видеа на певицата се забелязва, че тя има синини по ръцете и превръзки, увити около китките ѝ. В надписа Спиърс обяснява: „Паднах по стълбите в къщата на приятеля ми... беше ужасно ..."

В друга публикация в Instagram поп суперзвездата разказва открито за това, че е прекарала четири месеца в рехабилитационен център през 2018 г., докато е била под 13-годишно попечителство, както и за влиянието, което това е оказало върху живота ѝ. В публикацията тя твърди, че е имала "мозъчно увреждане“.