Дългоочакваните мемоари на Бритни Спиърс, озаглавени "The Woman in Me" ("Жената в мен“), описват подробно борбата ѝ за свобода и бурните връзки с мъжете в живота ѝ. Изданието продаде 1,1 милиона копия през първата седмица в печатни издания, предварителни продажби, електронни книги и аудиокниги в САЩ, съобщи Variety.

"Предадена и изоставена": Тъжните разкрития от биографията на Бритни Спиърс



“The Woman in Me" излезе на 24 октомври. Според издателя на книгата, Gallery Books, Спиърс е цитирана да казва: "Излях сърцето и душата си в мемоарите си и съм благодарна на своите фенове и читатели по целия свят за тяхната непоклатима подкрепа".



Изданието е върнато в печат за четвърти тираж на книгата, с което общият брой копия с твърди корици в печат надхвърля 1,4 милиона.

Мемоарите са 275 страници и са издадени още като аудиокнига, която е разказана от актрисата Мишел Уилямс.