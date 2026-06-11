Комисията за контрол на службите изслуша председателя на ДАНС за незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна. След заседанието стана ясно, че службите вече имат представа къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров.

Заседанието на Комисията остана закрито за медиите заради чувствителната информация, изнесена от доклада на ДАНС. Председателят на Агенцията е съобщил на депутатите, че има информация къде се намира инвеститорът зад „незаконния град”.

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Председателят на Комисията Румен Миланов заключи, че случаят не представяла заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата. „Някои служби не са си свършили работата. Този въпрос ще се изследва комплексно - кои са структурите, които не са или са си свършили работата. И Министерството на земеделието и храните, и община. Прокуратурата трябва да изследва факторите, които са довели до това състоянието”, посочи Миланов. Според него не е изключено да се стигне и до арести.