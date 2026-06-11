"Европейската комисия има съмнението, че се получава кроссубсидиране - печалбите на печеливши дружества се наливат в ТЕЦ „Марица-изток 2” и „Мини Марица-изток”, което ги кара да искат отделянето им в отделно дружество. Нужен им е план за оздравяване". Това каза бившият директор на БЕХ Валентин Николов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS по повод отделянето на двете предприятия от Българския енергиен холдинг.

Николов коментира и темата "Боташ". "От гледна точка на политика, този договор е много добър. Политиците ни се договориха добре да използваме терминалите в Измир и турската газопреносна система, но експертите не са направили хубава сделка. Независимо дали го ползваш, или не, трябва да плащаш. Тук се създава проблем. Турците са много изкусни преговарящи", обясни той.

Отделят „Мини Марица-изток” и ТЕЦ „Марица-изток 2” от структурата на БЕХ

"АЕЦ "Козлодуй" вече купува американско гориво. То поскъпва на международните пазари покрай военните конфликти, което създава големи несигурности", заяви той.

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Редактор: Никола Тунев