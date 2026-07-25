Решението на Народното събрание за разполагане на американски военни самолети и цистерни в авиобаза „Безмер“ предизвика напрежение сред жителите на 26 населени места в Ямболско. През седмицата започна подписка срещу разполагането на техниката, а в петък вечерта се проведе и протест. В рамките на ден и половина в подписката са се включили над 3500 души.

Основните притеснения на местните жители са свързани с това, че никой не се е допитал до тях преди вземането на решението. Те се опасяват и че присъствието на американски военни самолети цистерни може да превърне региона в потенциална мишена. Местните жители смятат още, че по този начин България може да бъде въвлечена във военен конфликт, който не засяга пряко страната ни.

Жители на Безмер излязоха на протест заради американските самолети цистерни

В петък министърът на отбраната посети Ямбол и се срещна с кметовете на пет общини, в които се разпространява подписката. Срещата се проведе без присъствието на журналисти. Министърът призна, че срещата е закъсняла, но увери, че са предприети всички необходими мерки за сигурността на хората и че те не трябва да се притесняват.

Повече гледайте във видеото.