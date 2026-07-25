Портус Кария има потенциал да се превърне в един от най-значимите туристически обекти по българското Черноморие, смятат археолози. Древният пристанищен комплекс е най-ранният открит пристан на територията на България и датира от късната бронзова епоха. Намира се край нос Шабла – най-източната точка на страната, в близост до най-стария действащ морски фар у нас.

Портус Кария е латинското наименование на древния пристанищен комплекс. Първото му име е Карон лимен. Според археолозите древните елини го свързвали с карийците – мореплаватели, обитавали тези земи.

Пристанището е създадено още преди елинската колонизация, по времето на късната бронзова и ранната желязна епоха. То е сред най-ранните документирани пристанища по западното Черноморие и най-старото, открито досега на територията на България.

Археологическите разкрития показват, че комплексът е включвал два пристанищни басейна – северен и южен, както и голямо селище. Част от археологическите структури днес се намират под вода. На територията са открити още късноримско и ранновизантийско укрепление, римска баня и други елементи.

Какви тайни крият дълбините на Черно море и опасно ли е подводното гмуркане

Двете пристанища са имали ключова роля за корабоплаването в Черно море. Районът се е намирал в централна зона между Крим, Византион и проливите, както и по важния морски път към Дунавската делта и Западна Европа. Така Кария, известна още като Карон лимен, се превръща в едно от значимите пристанища в Северна Добруджа.

Находките свидетелстват за развита търговия и транспорт на хора. Сред тях са открити големи питоси за зърно и вино, амфори, старогръцка керамика, както и ръчно изработени съдове. Една от особеностите на комплекса е, че пристанището е съществувало в продължение на хилядолетия.

Като елинистична колония през IV век пр.н.е. Карон лимен вероятно е бил част от т.нар. Пентаполис – обединение на гръцки колонии, противопоставили се на македонския цар Лизимах. Градът е превзет от него, за което свидетелстват открити тежести за прашки, използвани от войските му.

След това селището е изоставено за около 50 години, но по-късно е възстановено от римляните и византийците. По времето на император Юстиниан Велики комплексът е разрушен от мощно земетресение и последвалото цунами. Според византийски хроники огромни вълни навлезли дълбоко в сушата и унищожили множество селища по крайбрежието. Въпреки разрушенията археолозите откриват следи от живот и от времето на деспот Добротица през Второто българско царство.

По-късно в района е изграден и един от най-старите фарове в Османската империя. Днес Шабленският фар е най-старият запазен действащ фар по цялото Черноморско крайбрежие. Той е построен през XVII век на мястото на по-стара постройка.

Преди около десет години започват и първите подводни археологически проучвания в района. Открита е керамика от каменно-медната епоха, което поражда хипотезата за наличието на още по-древно селище.

Археологическият комплекс включва не само древното пристанище. В района се намират нос Шабла, Шабленският фар и естакада, която предстои да бъде открита и се очаква да бъде най-дългото съоръжение от този тип.

Очаква се проучванията, включително подводните изследвания, да продължат. От фондация „Карон лимен“ разработват и туристически маршрут „По стъпките на древните карийци“.

Репортер: Надежда Карапанчева

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева