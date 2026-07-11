Дълбоко под морското равнище се крие един различен свят - този на водолазите. Във Варна, където освен плажовете и познатите забавления, Черно море предлага и интересни подводни атракции. Защо водолазният спорт е много повече от хоби, опасен ли е той и какви тайни крият морските дълбини - разказва Емил Дамянов.

Със сигурност много хора възприемат Черно море единствено и само като място за плаж. За други обаче това е цяла една непозната вселена, тъй като под повърхността се крие свят, който все още пази своите тайни - потънали кораби, подводни скали и истории, които очакват да бъдат разкрити. Крие ли обаче рискове светът на подводното гмуркане или това е един от най-безопасните и полезни спортове?

Доброволци и водолази вадят тротинетки и пейки от морското дъно във Варна

Иван е сред хората, които търсят нови предизвикателства. Именно затова, той решава да открие един напълно различен свят - този дълбоко под водата. Минути преди първото си гмуркане разказва, че е развълнуван, но не защото го е страх, а защото не знае какво го очаква.

А под водата го очаква свят, който малцина познават, и който е способен да превърне всяко гмуркане в различно преживяване.

"Там ще видите нещо, което няма да видите никъде другаде. Там е тишина, спокойствие. Различно е, много е различно - все едно си в космоса", обяснява Мария Панделиева, секретар на Българска национална асоциация по подводна дейност.

"Някои са любители на хубавите скали, на флората и фауната. Други предпочитат да слизат на потънали обекти. В Северния регион красиви места има Край Шабла, Тюленово, Камен бряг, а тук на юг Галата и на юг от Галата имат много красиви рифове", казва Дарина Иванова, заместник-председател на БНАПД.

Млади артисти превръщат сивите трафопостове на Варна в цветни произведения на изкуството

За да се разгледа всичко това обаче, е необходима сериозна подготовка, а преди нея човек трябва да отговаря и на определени критерии.

"На първо място той трябва да може да плува. Не говорим за състезателни умения. Говорим за това да се чувства комфортно във водата. Освен това трябва да е в добро здравословно състояние по отношение на сърце, на бял дроб", казва Иванова.

А оттам нататък, следват и строгите правила.

"Ако тези правила се спазват, вероятността да се случи някакъв инцидент се намалява до минимум", уточнява тя.

А обученията и всички дейности във водолазния спорт стриктно се следят от Българската национална асоциация по подводна дейност - единствената организация у нас, която обединява водолазните клубове в продължение на шест десетилетия.

"Със сериозна история, с десетки хиляди обучени инструктори по подводен спорт през годините. Но не само обучението по подводно дело е водеща страна в дейността на нашата асоциация. Така може да се похвалим с разнообразна социална и младежка дейност. Изключително много програми по отношение опазване на околната среда", посочва проф. д-р Никола Шопов, д.м.н - председател на Българска национална асоциация по подводна дейност.

За девета поредна година водолази чистят морското дъно край остров Света Анастасия

От асоциацията споделят, че интересът към водолазния спорт у нас расте с всяка изминала година, а за това си има и конкретни причини. "Водолазният спорт вече не е това, което беше преди 20-30 години, спортна елитарна, така да кажем, тъй като вече оборудването за водолазна практика е достъпно, не е на такива високи цени. Развиха се много водолазни клубове в България, в чужбина", коментира проф. д-р Шопов.

Именно затова още след първото си гмуркане, дори начинаещите водолази като Иван вече го препоръчват. "Определено е много интересно и препоръчвам на всеки, който не го е пробвал, да го опита", казва Иван.

Повече гледайте във видеото.