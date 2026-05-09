-
Емили Джонсън покорява световните сцени от Люлин до Лазурния бряг
-
Рекорд за България: 26 плажа и 6 пристанища със „Син флаг” по Черноморието през 2026 г.
-
Започна вторият етап от Джиро д'Италия
-
Спортни новини (09.05.2026 - обедна)
-
Русия отбеляза Деня на победата със съкратен парад и рекордно малко лидери
-
Рашко Младенов: Тревожи ме, че продуцент на „Комиците” става министър на културата
За втора поредна година се чисти акваторията около Морската гара преди началото на туристическия сезон
„Искрено се надявам хората да разберат, че морето, планините и горите не са боклуджийски кофи, а това е нашият дом и природата. Ако не я пазим, тя се отмъщава винаги”, коментира Камен Кукуров в предаването „Събуди се” по NOVA.
В района на Морската гара във Варна се проведе доброволческа акция по почистване на брега и морското дъно. Инициативата, организирана от водолазен клуб „Scuba Force Stars” и туристическо дружество „Родни Балкани”, събра десетки доброволци от София, Бургас и Русе.
Водолази чистят морското дъно в Созопол преди началото на сезона
Председателят на „Родни Балкани” Камен Кукуров направи паралел с миналогодишното почистване, когато от акваторията бяха извадени над 15 тротинетки, автомобилни гуми и рибарски столчета. Тази година находките са още по-необичайни. „Има няколко пейки от зоната за обществен достъп, трап, спасителни сетове и дори велосипед. Хората изхвърлят добре”, посочи Кукуров.
Той подчерта, че акцията се провежда именно в района на Морската гара, тъй като тя е „прозорецът на Варна” към туристите и гостите на града.
Мащабното мероприятие изисква сериозна подготовка, като водещ приоритет е безопасността на водолазите и на екипите, които осигуряват работата от брега. Преди влизането си във водата професионалните гмуркачи споделиха, че са мотивирани от желанието да възстановят чистотата в акваторията преди старта на лятото.
Организаторите се надяват, че подобни инициативи ще променят дългосрочно отношението на обществото към околната среда и ще стимулират по-отговорно поведение сред жителите и гостите на морската столица.
Целия репортаж гледайте във видеото.
Последвайте ни