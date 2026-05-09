Водолази от Созопол за девета поредна година се обединиха в екологична акция за почистване на отпадъци от морското дъно в района на пристанището. Гмуркането се провежда непосредствено преди началото на летния туристически сезон.

Организаторът на акцията Найден Найденов отчете положителна тенденция в отношението към опазването на акваторията. „Наблюдаваме тенденция, която преобразява мисленето на всички морски хора. Това ми дава надежда, че за в бъдеще работата ни по почистване на отпадъци ще намалее”, сподели той.

Найденов даде пример с рибарската общност в Созопол, която е проявила висока отговорност. Рибарите са премахнали старите автомобилни гуми, които са ползвали за предпазване на лодките си, и са ги заменили с професионални кранци. Използваните гуми са предадени на доброволците за правилно изхвърляне, за да не попадат в морето.

В инициативата се включи и областният управител на Бургас Добромир Гюлев. Той се включи в почистването не в официалното си качество, а като гражданин и дългогодишен гмуркач. „Занимавам се със свободно гмуркане и подводен риболов от повече от 20 години. Реших да се включа като гражданин в инициативата на Найден”, обясни Гюлев.

Той отправи призив към всички посетители на Черноморието да се отнасят отговорно към природата. „Хората, които живеем на морския бряг, считаме морето за наш дом. Би било прекрасно, ако и хората, които идват от вътрешността на страната, го възприемат по същия начин и го пазят като собствената си къща”, заяви областният управител.

