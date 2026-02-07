Талантливи младежи от Варна си поставят за цел да променят облика на градската среда, като я превръщат в изкуство. Благодарение на тях сивите и мрачни трансформатори в различни квартали на морската столица оживяват с цветни рисунки, вдъхновени от природата.

Инициативата стартира преди три години по идея на основателя на Българското училище за графити Дамян Николов. Заедно с други улични артисти той започва да изрисува трафопостове, доказвайки, че изкуството не е само в галериите, а може да бъде част от ежедневието на хората.

„Флората и фауната, която губим все по-често в градската среда - птици, дървета, храсти, се опитваме да върнем чрез рисунките. Да напомним на хората за красивите неща, които често забелязваме едва когато ги загубим“, споделя Дамян Николов.

С подкрепата на местното електроразпределително дружество и спонсори за материалите, идеята постепенно се превръща в реалност. До момента над 20 трансформатора в различни райони на Варна вече са преобразени с различни по мащаб и стил художествени композиции.

В процеса активно се включват и професионални художници като Мартин Малинов, който помага както на по-опитните, така и на по-младите участници. Работата започва със скица, която след това се пренася върху стената, а детайлите често изискват дни труд.

„При по-големите стени първият ден минава само в скициране, а на следващия се работи по цветовете и детайлите“, разказва един от графити артистите, участвали в инициативата.

Проектът вече среща широка подкрепа и сред жителите на града. В някои квартали хората сами организират събиране на средства за боите и материалите, тъй като трудът на артистите е изцяло доброволен.

„Оказа се, че проблемът е само финансов. Художниците работят безвъзмездно, затова поех инициативата да съберем средства от съседите“, споделя Христомир Христов, жител на един от кварталите.

Артистите са категорични, че няма да спират дотук. Те се надяват на още по-добри локации, повече участници и още по-високо качество на проектите.

„Картините от галерията излизат на улицата и това е прекрасно. Изкуството и културата трябва да се развиват и да бъдат достъпни за всички“, допълва Мартин Малинов.