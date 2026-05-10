Пролетните търгове на "Кристис" в Ню Йорк тази година включват над 750 произведения, обхващащи модерното и съвременното изкуство на XX и XX1 век. Сред най-ценните творби са картината Number 7A, 1948 на Джаксън Полък и модернистичната скулптура Danaide на Константин Бранкузи. И двата шедьоавъра се оценяват на около 100 милиона долара всяка.

Произведенията са част от от частната колекция на покойния Самюъл Ървинг Нюхаус - собственик на издателската империя Condé Nast. От "Кристис" посочват, че общо 16-те произведения, които ще отидат на търг, са с обща минимална оценка от 450 милиона долара.

„Това безспорно е най-значимата колекция, която ще бъде предложена този сезон, а може би и през цялата година“, заяви глобалният председател на аукционната къща за изкуство от XX и XXI век Макс Картър.

Danaide на Бранкузи, създадена през 1913 г., е представяна като една от най-важните скулптури, предлагани някога от "Кристис", и според Картър бележи началото на модерната скулптура.

Number 7A, 1948 на Полък е с ширина над 3 метра и е създадена в период, когато художникът „преоткрива кавалетната живопис и на практика проправя пътя за артистите през следващите 50 години“.

Сред другите акценти са произведения на Рой Лихтенщайн, Пабло Пикасо, Марк Ротко, Сай Туомбли и Герхард Рихтер. Пролетните арт търгове на "Кристис" в Ню Йорк ще продължат до 21 май.

