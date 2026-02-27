Шедьовър на Василий Кандински ще бъде сред водещите произведения в големия пролетен търг на "Кристис" в Лондон, който ще се проведе на 5 март. Очаква се произведението да предизвика сериозен интерес и надпревара сред колекционери от цял свят.

Аукционната къща представи серия от изложби, посветени на изкуството на XX и XXI век, включващи произведения на водещи фигури от сюрреализма, импресионизма, модерното и съвременното изкуство. Оливие Камю от аукционната къща казва:

"Това е доста рядка колекция. Тя е толкова еклектична, толкова голяма. Наистина е много рядко срещано, въпреки че произведенията в нея не са за по 50 милиона долара, както на някои други търгове."

В центъра на вниманието е мащабна творба на Кандински от 1939 г., създадена в последния период от живота му, когато художникът живее в изгнание в Париж. Специалисти определят произведението като едно от най-впечатляващите от този етап на творчеството му и го оценяват на милиони паундове.

Сред ключовите акценти е и емблематичната скулптура „Крал и кралица“ на Хенри Мур - едно от най-разпознаваемите произведения на британския майстор. Очаква се тя да достигне цена между 10 и 15 млн. паунда. Особен интерес предизвиква фактът, че творбата е останала в частни ръце повече от 70 години, което я прави изключително рядка възможност за колекционери и музеи.

"Голямото вълнение ще дойде при търга за "Краля и кралицата" на Хенри Мур. Това е една от най-известните, обичани и търсени негови скулптури, до която повечето големи колекционери и музеи не са успели да се доберат, защото е единствената, която някога е останала в частни ръце", смята Мишел Макмулън която е сред организаторите на търга.

Освен произведенията на Кандински и Мур, в търга са включени и творби на други значими художници, сред които Клод Моне и Трейси Емин, обхващащи период от края на XIX век до съвременното изкуство.

Три вечерни продажби ще се проведат в рамките на събитието на 5 март, като се очаква те да привлекат вниманието на водещи колекционери, музеи и инвеститори в изкуство. Според експерти търгът е сред най-важните събития на пролетния сезон на арт пазара и може да доведе до рекордни продажби.

Редактор: Ралица Атанасова