Снимка: БТА, илюстративна
Очакваната цена на легендарния инструмент Kramer може да достигне до 1,5 млн. долара на онлайн търг
Студийно използвана електрическа китара, принадлежала на легендарния солокитарист Еди Ван Хален, се предлага за продажба чрез онлайн платформа за търгове.
Инструментът представлява оцветена в райе студийна китара „Kramer” от 1985 г., свързана с работата на музиканта в средата на 80-те години. Наддаването започва от 700 000 щатски долара, като очакваната продажна цена е между 1 000 000 и 1 500 000 долара. Търгът на платформата „GottaHaveRockAndRoll.com” стартира днес и ще продължи до 13 март.
Според информацията за аукциона, китарата е подарена през 1985 г. в рамките на промоционален конкурс, проведен по време на търговското изложение на музикалната индустрия NAMM. Кампанията, озаглавена „Един късметлия ще спечели една от личните китари „Kramer” на Еди Ван Хален”, е привлякла над 100 000 участници.
За победител е бил изтеглен Майкъл Гутиерес, който впоследствие е получил инструмента. В момента той е консигнатор на продажбата и ще предаде китарата на спечелилия търга.
Едвард Лодевейк „Еди" Ван Хален е нидерландско-американски китарист, клавирист, текстописец и продуцент, съосновател на рок групата „Van Halen". Той заема осмо място в класацията на списание „Rolling Stone" за най-великите китаристи и четвърто място в подреждането на списание „Total Guitar" за 100-те най-велики китаристи на всички времена. Еди Ван Хален почина на 6 октомври 2020 г. вследствие на рак на гърлото.
