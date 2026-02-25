Снимка: Стопкадър
Организаторите ще изложат над 1500 предмета, свързани с киното и телевизията
Реквизити от някои от най-емблематичните филми в историята на киното ще бъдат предложени на търг в Лос Анджелис в периода 25 - 27 март. Организаторите ще изложат над 1500 предмета, свързани с киното и телевизията, като очакват приходите да достигнат около 9 милиона долара.
Сред най-ценните експонати е якето, носено от Арнолд Шварценегер във филма "Терминатор", както и автентични шлемове от "Гладиатор" и харпун от класиката "Челюсти".
Вещи на икономката на Агата Кристи бяха продадени за близо 8000 паунда
Един от водещите предмети е светещата глава на дроида C-3PO от "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара". Очаква се тя да бъде продадена за сума между 350 000 и 700 000 долара.Редактор: Ралица Атанасова
