Реквизити от някои от най-емблематичните филми в историята на киното ще бъдат предложени на търг в Лос Анджелис в периода 25 - 27 март. Организаторите ще изложат над 1500 предмета, свързани с киното и телевизията, като очакват приходите да достигнат около 9 милиона долара.

Сред най-ценните експонати е якето, носено от Арнолд Шварценегер във филма "Терминатор", както и автентични шлемове от "Гладиатор" и харпун от класиката "Челюсти".

Един от водещите предмети е светещата глава на дроида C-3PO от "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара". Очаква се тя да бъде продадена за сума между 350 000 и 700 000 долара.

Редактор: Ралица Атанасова