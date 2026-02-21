Колекция от лични предмети на икономката на Агата Кристи беше продадена на търг за 7889 британски лири - сума, многократно над предварителните очаквания, съобщи BBC, цитирана от БТА.

Вещите са принадлежали на Филис Райс, която е работила във ваканционния дом на писателката Greenway House в Девън. Аукционът се е провел в град Чипнам, графство Уилтшир, като първоначалната оценка на колекцията е била едва около 1000 паунда.

Сред най-любопитните находки са шест писма, адресирани до икономката, в които Кристи ѝ дава подробни инструкции как да храни любимите ѝ кучета. Колекцията включва и първи издания на книгите „Пет малки прасенца“ и „Звезда над Витлеем“, и двете подписани лично от авторката.

„Колекцията е била съхранявана доскоро в семейството, така че е истинска привилегия да проучим и каталогизираме всички предмети и да научим повече за една от най-любимите авторки по света“, каза организаторът на търга Бриджит Медоус.

Агата Кристи остава най-продаваният автор на всички времена, със 66 детективски романа зад гърба си, сред които класики като Убийство в Ориент експрес и Смърт край Нил. Новата продажба показва, че интересът към живота и наследството ѝ продължава да бъде също толкова жив, колкото и мистериите, които е създала.

