Героят от Дойран е един от българските сивмол на достойнство и чест
В София подлезът на столичния булевард „Владимир Вазов“ и улица „Черковна“ се превърна в галерия под открито небе. По стените му от няколко дни гледа генерал Владимир Вазов – героят от Дойран, командирът, който превърна българската армия в легенда и символ на достойнство.
Проектът включва почистване и оформяне на пространството около трите входа, ремонт на стените, ново осветление и – най-важното – вдъхновяващи графити, създадени от 20 талантливи артисти.
Преди месец наблизо беше открит и паметник на генерала близо до подлеза.Редактор: Цветина Петрова
