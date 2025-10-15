В София подлезът на столичния булевард „Владимир Вазов“ и улица „Черковна“ се превърна в галерия под открито небе. По стените му от няколко дни гледа генерал Владимир Вазов – героят от Дойран, командирът, който превърна българската армия в легенда и символ на достойнство.

Проектът включва почистване и оформяне на пространството около трите входа, ремонт на стените, ново осветление и – най-важното – вдъхновяващи графити, създадени от 20 талантливи артисти.

Преди месец наблизо беше открит и паметник на генерала близо до подлеза.

