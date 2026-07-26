Американското правителство предупреди Украйна да се въздържа от нападения срещу неруски плавателни съдове в Черно море. Предупреждението идва след поредица от атаки, които нарушиха петролните операции, свързани с американския енергиен гигант "Шеврон".

Според "Уолстрийт джърнъл" предупреждението е било отправено, след като главният изпълнителен директор на Шеврон Майк Уърт и други лидери от петролната индустрия се срещнаха с високопоставени служители на американската администрация по-рано тази седмица.

Тяхната цел е да защитят бизнеса си в Казахстан, след като украинските сили атакуваха четири танкера близо до руското черноморско пристанище Новоросийск, един от които е бил нает от Шеврон. Американски официален представител, цитиран от "Уолстрийт джърнъл", заяви, че след този разговор администрацията на Доналд Тръмп официално е предупредила Украйна, че нападенията са неприемливи.

"Американската администрация счита Каспийския тръбопроводен консорциум за жизненоважен канал за транспорт на енергийни ресурси с казахстански произход към европейските пазари, тъй като той служи като алтернатива на руските енергийни ресурси", заяви служителят.

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► Руското пристанище Новоросийск е ключов хъб за износ на петрол

Руското пристанище Новоросийск служи като ключов хъб за износ на петрол и е крайна точка на Каспийския тръбопровод – мрежа, която формира приблизително два процента от дневното световно предлагане на петрол. "Шеврон" притежава 15 процента дялово участие в Каспийския тръбопровод, който транспортира петрол от трите най-големи находища през Казахстан и Русия до Черно море. Американската компания също така притежава 50 процента от находището Тенгиз, което представлява около 12 процента от глобалния добив на суров петрол на Шеврон.

Въпреки че тръбопроводът и петролните находища са физически здрави, неотдавнашните атаки с дронове ограничиха възможността за товарене на суров петрол на терминала в Новоросийск, след което Казахстан трябваше да намали добива на петрол поради ограничените капацитети за съхранение. Продължителното намаляване на доставките през Каспийския тръбопровод би натоварило значително регионалните инвестиции на компанията "Шеврон", които възлизат на десетки милиарди долари.

Редактор: Дарина Методиева