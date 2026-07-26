"Рибата и морските дарове са сред храните, които най-често могат да предизвикат тежки алергични реакции", включително анафилаксия. Това заяви председателят на Дружеството по алергология д-р Симеон Узунов от Александровска болница в ефира на „Събуди се“ по NOVA.

По думите му реакция може да се появи не само при хора, които имат алергии. „Когато рибата е престояла и не е качествена, хистидинът преминава в хистамин. Когато се приеме тази храна, човек може да изяви алергична реакция и тя може да бъде доста тежка“, обясни д-р Узунов. Особено внимание трябва да се обръща и на морските дарове – миди, раци, скариди и октоподи.

Сред симптомите на алергична реакция са обрив, сърбеж, зачервяване и оток. При съмнение за алергия специалистът препоръчва консултация с алерголог. Диагностиката може да бъде направена чрез кожно тестуване или кръвен тест.

Как да действаме при алергична реакция през лятото

Д-р Узунов обясни, че не съществува един общ тест, който да покаже към какви алергени е чувствителен човек. За да бъде установена алергия, обикновено трябва да е имало първоначален контакт с конкретния алерген и да са се образували антитела. При хора с вече установена тежка алергия специалистът препоръчва да разполагат с адреналинова писалка. Тя може да бъде приложена дори през дрехите при настъпване на анафилаксия. Сред симптомите, които могат да насочат към тежка алергична реакция, са спадане на кръвното налягане, сърцебиене, затруднено дишане, стягане в гърдите, задух, зачервяване, силен сърбеж и поява на обриви и отоци.

Алергиите към насекоми също могат да бъдат особено опасни през летните месеци. Д-р Узунов обясни, че реакциите при ужилване могат да бъдат три типа – нормална локална реакция, обширна местна реакция и анафилаксия.

При хора с доказана алергия към оси и пчели може да се приложи специфична алергенна имунотерапия, която по думите на специалиста е изключително ефективна и продължава около три години.

Алергологът коментира и хранителните алергии, включително тези към ядки. По думите му в определени случаи може да се приложи постепенно въвеждане на съответния алерген под строг медицински контрол, с цел имунната система да изгради поносимост.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева