Снимка: Стопкадър, NOVA
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Заради кризата в силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристигна в дунавския град
Заради кризата в силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристигна в дунавския град. Детското отделение затвори, защото и четиримата педиатри подадоха заявления за напускане. По сходни причини временно преустановяват работа и още три отделения.
Разговорите с ръководството на лечебното заведение за намиране на изход от ситуацията продължават и в този час. А довечера е насрочен протест на майките от Силистра.
Здравна криза в Североизтока: Силистра остава без педиатри, лекари на 80 г. крепят болницата в ДуловоРедактор: Ивета Костадинова
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