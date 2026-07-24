Заради кризата в силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристигна в дунавския град. Детското отделение затвори, защото и четиримата педиатри подадоха заявления за напускане. По сходни причини временно преустановяват работа и още три отделения.

Разговорите с ръководството на лечебното заведение за намиране на изход от ситуацията продължават и в този час. А довечера е насрочен протест на майките от Силистра.

Здравна криза в Североизтока: Силистра остава без педиатри, лекари на 80 г. крепят болницата в Дулово

Редактор: Ивета Костадинова