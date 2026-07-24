Животът с автоимунно заболяване може да бъде изпълнен с несигурност и предизвикателства – от постоянните симптоми и умора до редовните прегледи и изследвания. Всеки ден пациентите се борят с тялото си, което понякога изглежда, че не работи за, а против тях. Затова те се нуждаят от диагностика, лечение и проследяване. Медицинската помощ е осигурена от държавата чрез Националната здравноосигурителна каса.

Кои са автоимунните заболявания, за които НЗОК финансира прегледи и терапия?

Автоимунните заболявания са хронични състояния, при които имунната система атакува собствените тъкани и органи. Те могат да засегнат различни системи на организма – щитовидната жлеза, ставите, кожата, червата, нервната система – и обикновено изискват продължително лечение, редовни прегледи и проследяване. Националната здравноосигурителна каса осигурява подкрепа на пациентите с различни автоимунни заболявания, като покрива както прегледите, така и необходимите изследвания и терапия. Сред тях са:

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♦ Заболявания на щитовидната жлеза (Хашимото, Базедова болест)

Тези заболявания променят нормалната функция на щитовидната жлеза и водят до умора, промени в теглото, проблеми с настроението и сърцебиене. С подкрепата на НЗОК пациентът получава лабораторни изследвания на хормоните и антителата, ехография и редовни прегледи при ендокринолог, както и необходимите медикаменти за контрол на хормоналния баланс.

♦ Възпалителни и ревматични заболявания на ставите (Ревматоиден артрит, Псориатичен артрит)

Тези заболявания причиняват болка, скованост и ограничаване на движенията. НЗОК покрива лабораторни тестове за възпаление и имунологични маркери, образни изследвания като рентген и ядрено-магнитен резонсн, прегледи при ревматолог, както и лечението – противовъзпалителни и имуносупресивни лекарства, включително биологична терапия при нужда.

♦ Възпалителни чревни заболявания (Болест на Крон, Улцерозен колит)

Те причиняват хронични болки, диария, кървене и общо неразположение. НЗОК покрива лабораторни изследвания, ендоскопии, колоноскопии, хоспитализация при обостряне и медикаментозна терапия.

♦ Неврологични автоимунни заболявания (Множествена склероза)

Тези заболявания засягат централната нервна система, водят до слабост, проблеми с координацията и умора. Пациентите имат достъп до прегледи при невролог, ЯМР изследвания, лабораторни тестове и лекарства, включително скъпоструващи терапии, финансирани от НЗОК, за контрол и забавяне на прогресията на заболяването.

♦ Системни автоимунни заболявания (Системен лупус еритематозус, Васкулити)

Те засягат няколко органа едновременно и протичат с ремисии и обостряния. С подкрепата на НЗОК пациентът получава всички необходими прегледи, лабораторни и образни изследвания и терапия с имуносупресори и кортикостероиди, които подпомагат поддържането на заболяването под контрол.

Как преминава пациентът с автоимунно заболяване през здравната система с подкрепата на НЗОК и коя е първата му стъпка?

Когато човек има симптоми, които могат да са признак на автоимунно заболяване, първата стъпка е личният лекар. Той извършва първичен преглед, събира анамнеза и назначава основни лабораторни изследвания. Всичко това се покрива от НЗОК за здравноосигурените пациенти.

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Какви първични лабораторни изследвания се покриват от НЗОК при автоимунни заболявания?

НЗОК покрива основни кръвни тестове, показатели за възпаление, хормонални тестове и имунологични маркери. Те са необходими за ориентировъчно диагностициране и определяне на необходимостта от специализирана помощ.

Какви са правата на пациента за достъп до специалист и изследвания с подкрепата на НЗОК?

Ако личният лекар подозира автоимунно заболяване, той издава направление бл. МЗ-НЗОК № 3 за консултация или за провеждане на съвместно лечение със специалист и може да назначи с направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) всички необходими изследвания, включително лабораторни и образна диагностика, които се финансират от НЗОК. Това гарантира, че диагнозата и лечението започват навреме.

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Какво прави ендокринологът при автоимунни заболявания на щитовидната жлеза и как НЗОК подкрепя диагностиката?

Ендокринологът извършва детайлен преглед, анализира лабораторните резултати и назначава допълнителни изследвания – TSH, T4, анти-TPO, ехография на щитовидната жлеза. Всички тези изследвания и последващи прегледи се покриват от НЗОК.

Как ревматологът оценява артритите и какво покрива НЗОК?

Ревматологът преглежда ставите и назначава лабораторни тестове – CRP (С-реактивeн протеин), ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) или СУЕ (Скорост на утаяване на еритроцитите), ревматоиден фактор. Образните изследвания включват рентген и при нужда ЯМР. Всички прегледи и изследвания за контрол на заболяването също се покриват от НЗОК.

Как гастроентерологът диагностицира възпалителните чревни заболявания с подкрепата на НЗОК?

Гастроентерологът назначава лабораторни изследвания – кръвни показатели, фекален калпротектин, ендоскопски изследвания като колоноскопия и биопсия, образни методи при необходимост. Всички тези процедури и последваща хоспитализация при обостряне се покриват от НЗОК.

Как неврологът поставя диагнозата при множествена склероза с помощта на НЗОК?

Неврологът извършва клиничен преглед и назначава ЯМР на мозъка и гръбначния стълб, лабораторни тестове за специфични антитела. Всички изследвания се покриват от НЗОК.

Как се осъществява терапията за щитовидни заболявания и какво покрива НЗОК?

Пациентът получава хормонозаместителни лекарства (L-тироксин) или тиреостатични препарати, в зависимост от заболяването. НЗОК покрива всички лабораторни изследвания на хормоните и антителата, ехография и контролни прегледи, които са необходими за коригиране на дозата и ефективността на терапията.

Как се лекуват артритите и възпалителните ставни заболявания с подкрепата на НЗОК?

Лечението включва противовъзпалителни средства, кортикостероиди, базисни и биологични DMARDs. НЗОК покрива: прегледи при ревматолог, кръвни тестове (CRP, СУЕ, ревматоиден фактор), рентген и ЯМР на ставите, както и всички необходими лекарства по стандартите за лечение.

Как се лекуват системните автоимунни заболявания с помощта на НЗОК?

Пациентите се лекуват с имуносупресори, кортикостероиди и специфични терапии за засегнатите органи. НЗОК покрива лабораторни изследвания (ANA), образни изследвания, прегледи при специалисти и медикаменти, за да се поддържа контрол върху заболяването.

Как се лекуват възпалителните чревни заболявания и какво финансира НЗОК?

Лечението включва аминосалицилати, кортикостероиди, имуносупресори и биологични лекарства. НЗОК покрива лабораторни тестове, колоноскопия, ендоскопия, биопсии, образни изследвания, хоспитализация при обостряне и необходимите медикаменти.

Как се проследяват пациентите с неврологични автоимунни заболявания и каква подкрепа осигурява НЗОК?

Пациентите се наблюдават с редовни прегледи при невролог и с диагностика с ЯМР и лабораторни тестове за специфични антитела. НЗОК покрива всички изследвания, медикаменти и скъпоструващи терапии, които са необходими за стабилно поддържане на здравословното състояние и забавяне на прогресията на заболяването.

Редактор: Цветина Петрова