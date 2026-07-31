Започна безплатна ваксинация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) при жени, бременни в третия триместър, така че да защитят своите новородени в първите месеци от живота им. Това е една от най-честите причини за хоспитализация при кърмачета, а досега ваксината беше достъпна само ако бъде закупена от аптека.

Румяна Левиева, която е бременна и е майка на три деца, споделя, че вече има опит с боледуващи малки бебета е решила, че най-доброто, което може да направи, е да постави ваксината.

Бебе номер 4 трябва да се появи през есента, когато вируси върлуват и сред големите, и сред по-малките. Левиева посочва, че се тревожи, защото другите деца ѝ също са малки. Тя е и от първите, на които поставят безплатната ваксина у нас.

Акушер-гинекологът от болница "Шейново" д-р Семра Алимолла обяснява, че чрез ваксината майката предава през плацентата готови изградени антитела на детето още преди то да се е родило. Така тя го предпазва месеци преди то се роди, като точно това е и най-уязвимият период за него.

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А в болница „Шейново“ се намира един от десетките имунизационни центрове, към които бременните могат да се обърнат – за консултация за ваксината и за поставянето й. Директорът на болницата д-р Румен Велев казва, че ползите от ваксината са много - защитава се и майката, и бебето.

Срещу малко повече от 3 милиона евро до края на 2028 г. у нас безплатно ще могат да се ваксинират 20 000 бременни. Д-р Велев казва, че има пациенти, които купуват ваксината от чужбина.

"В България, въпреки търсенето, прилагането на ваксината е много ограничено.Смятаме, че за следващите 6 месеца тези дози биха били достатъчни", заяви д-р Кремена Пармакова, епидемиолог в Министерството на здравеопазването.



"Информирайте се, дайте шанс на специалистите да ви обяснят – не се подвеждайте само от това, което четете в интернет", призовава Румяна.