Tежка катастрофа на Подбалканския път. Сблъсъкът е станал в близост до разклона за Горно Сахране. Има данни за пострадали.

По първоначална информация катастрофата е станала между два леки автомобила, а пострадалите са шестима. Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер.

Мъж скочи в движение от падащ трактор в дере и е с опасност за живота

Движението в участъка на сблъсъка временно се осъществява през Горно Сахране, Долно Сахране, път I-6 и обратно.