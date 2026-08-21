Комисията за защита на конкуренцията установи картел при 11 обществени поръчки за доставка на строителна техника и оборудване. Според антимонополния орган дружествата „О-Рент“, „Инжконсулт“ и „Земекоп“ са координирали поведението си при участието в процедурите, вместо да се конкурират помежду си.

Разследването е показало, че компаниите предварително са обменяли чувствителна търговска информация и са съгласували ключови елементи от офертите си. Обсъждали са чрез кои дружества да участват, каква техника да предложат и на какви цени. По този начин, според КЗК, е била нарушена конкуренцията и е било повлияно върху резултатите от търговете.

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Координацията е продължила от 2022 г. до началото на 2024 г. и е осъществявана чрез телефонни разговори, електронна кореспонденция и срещи. Сред доказателствата, събрани от комисията, са и съвпадащи IP адреси, от които са подавани документи и са декриптирани оферти в електронната платформа за обществени поръчки.

От КЗК определят манипулирането на обществени поръчки като една от най-тежките форми на картел. При подобни практики компаниите не определят независимо поведението си на пазара, което създава риск от изкуствено завишаване на цените и неефективно разходване на публични средства.

В рамките на разследването комисията за първи път е използвала новия механизъм за постигане на споразумение по Закона за защита на конкуренцията. Едно от дружествата е заявило, че не оспорва твърденията за участието си в картела.

Процедурата позволява на компания, срещу която са предявени твърдения за нарушение, да го признае и да поиска споразумение с КЗК. Така производството може да приключи по-бързо, а законът предвижда и намаляване на имуществената санкция.

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„Инжконсулт“ и „Земекоп“, които се разглеждат като едно предприятие по смисъла на конкурентното право, са освободени от имуществена санкция. Причината е, че първи са изпълнили условията по програмата на КЗК за разкриване на тайни картели и са предоставили информация и доказателства за нарушението.

Тъй като случаят попада и в приложното поле на европейското конкурентно законодателство, решението е било съгласувано с Европейската комисия.

КЗК е разпоредила и на трите дружества в срок от 60 дни да въведат вътрешни корпоративни програми, които да гарантират спазването на правилата за конкуренция.

Редактор: Цветина Петкова