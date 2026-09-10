Създаването на мегаагенция за контрол по пътищата е едно добро намерение, по което ще се работи дълго време. Необходими са промени в закона, в нормативните актове и по-реална оценка на обстановката по пътищата. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS бившият директор на КАТ и експерт по пътна безопасност Алекси Кесяков. Според него обаче, не може да се залага само на контрола, защото масово хората не са добре обучени и нарушават правилата.

„Тези мерки ще дадат резултат, но те не могат да решат изцяло проблема, ако не се вгледаме във възпитанието и обучението на хората“, посочи Кесяков и допълни, че то трябва да започне от най-ранна детска възраст още в семейството. „В закона за училищното образование няма нито един текст за пътна безопасност, това не е нормално и не е така в европейските държави“, категоричен беше пътният експерт.

„Хората са неграмотни, не знаят процесите в движението по пътищата. Важно е да знаем причините защо са написани правилата за движение, защото умират хора. Към тази активна дейност трябва да се добави и проблемът за обучението, за възпитанието и за ограмотяването на населението за пътната безопасност“, заяви Алекси Кесяков.

Инж. Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища” припомни, че още през 2019 г. Сдружението на автотехническите експерти по пътна безопасност внася концепцията за единен контролен орган. Според него е хубаво е, че тази идея започва да се реализира и всички се надяваме да даде резултат.

Правителството обяви създаването на мегаагенция за пътна безопасност (ОБЗОР)

„Имаме една агенция, която ще събира цялата информация – от тол-камери, от боди-камери, от общинските пътища също, тъй като републиканската пътна мрежа е с дължина 20 хил. км, но общинските пътища от четвърти и пети клас също са още 20 хил. км и по тях стават много катастрофи“, уточни той. По думите му ще има една несъмнено добра информационна база, но реализацията на пътната безопасност е най-малкото нещо, което се изпълнява от цялата система за повишаване на безопасността.

„Това ясно може да се види например при мотоциклетите – от миналата година до тази имаме два пъти увеличен травматизъм. Качеството на обучението пада много рязко. Трябва да бъде променено нещо в обучението и в поведението. Ако разчитаме на това, че с драконовски мерки и 101% глобяване на нарушителите това ще се подобри, то няма как стане, няма такава тенденция“, категоричен беше инж. Златев.

Той даде за пример пътищата в западните държави, където не се виждат следи от катастрофи. „Хората първо внимават, за да не бъдат санкционирани, второ ремонтите и загубеното време явно струват много повече и накрая застрахователите, ако вие сте предизвикали или сте участвали в инцидент, вдигат вашата застрахователната премия“, обясни инж. Златев. Според него това са мерките като превенция, които могат да бъдат приложени, за да се започне отнякъде.

„Когато започне да работи тази мегаагенция, в която ще се събира една страхотна база данни, е важно как ще бъде обработвана тази информация и как изводите ще бъдат приложени на пътя. Защото в крайна сметка ние може да имаме страхотна информация, но тя ако не се приложи на пътя с реконструкция, с преасфалтиране, с обновяване на маркировки, няма как да бъде постигнат крайният резултат“, заяви инж. Златев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова