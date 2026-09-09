Снимка: БГНЕС
Юлиана Матеева е предложена за вицепрезидент
Партия „Величие“ издигна кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент, а на Юлиана Матеева – за вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава.
Кандидатурите бяха официално обявени от председателя на партията Албена Пекова. По думите ѝ решението е взето след вътрешно проучване и обсъждане сред членовете и симпатизантите на „Величие“.
„За нас беше важно да чуем хората и да разберем кой искат да ни представлява в предстоящата президентска кампания“, посочва Пекова в официалното си обръщение.
Тя съобщи, че Михайлов и Матеева са получили над 90% подкрепа в проведеното вътрешно допитване.
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От „Величие“ вече се подготвят за предстоящата предизборна кампания. Пекова призова членовете, симпатизантите и доброволците на партията да бъдат организирани и последователни и да останат близо до хората. „Нека слушаме повече, отколкото говорим. И нека с действията си показваме каква политическа култура искаме да виждаме в България“, заяви председателят на партията.
Предстоящите президентски избори ще се проведат на 25 октомври.Редактор: Дарина Методиева
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