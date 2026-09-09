Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес по време на среща с разположени в Сирия израелски войници, че иранският режим е на път да рухне, предаде „Франс прес“. Нетаняху каза това на фона на активизирането на размяната на удари между САЩ и Иран.

„Имаме още работа, основната задача е да бъде свален терористичният режим в Иран. Много сме близо до това. Знаем, че цялата тази ос (Иран и неговите съюзни групировки в региона - бел. АФП) накрая ще рухне“, каза израелският премиер в гранична зона, намираща се близо до сирийско-израелската граница. В срещата с войниците участваше и израелският министър на отбраната Израел Кац.

Канцеларията на Нетаняху отрече да е получавал предупреждение от ОАЕ преди 7 октомври

В края на февруари Израел и Съединените щати предприеха военна кампания срещу Иран. „Няма да позволим на нито една терористична армия да се разполага на нашата граница“, каза още Нетаняху.

Редактор: Цвета Лазаркова