Туристическо ветроходно корабче с девет български граждани на борда и риболовна лодка са се сблъскали тази сутрин край пристанището на гръцкия остров Закинтос, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

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На борда на риболовната лодка е имало един гръцки гражданин, а туристическото корабче е плавало под гръцки флаг. При сблъсъка са нанесени материални щети по носовата част и на двата плавателни съда. Те са успели самостоятелно да достигнат пристанището на Закинтос безопасно.

При инцидента няма пострадали хора и не е установено замърсяване на морето, посочват гръцките власти.

Редактор: Ина Григорова