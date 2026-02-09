Осем души бяха ранени при сблъсък на няколко плавателни съда - корабче и гондоли, във Венеция, съобщават италианските медии.

Инцидентът станал, след като корабчето се повредило, рязко променило курса си и ударило две гондоли в Канале Гранде, близо до моста „Риалто”. Капитанът на корабчето е с черепна травма. Пътниците от гондолите паднали в студените води на канала.

От 31 януари във Венеция се провежда традиционният карнавал и градът е препълнен с туристи. Ден преди сблъсъка, по Големия венециански канал се състоя една от емблематичните прояви от програмата - водното шествие на 12-те най-красиви момичета на Карнавала. Те бяха транспортирани по двойки в гондоли, а след края на дефилето участваха в официално тържество на площад „Сан Марко”.

Редактор: Мария Барабашка