Почти нереална гледка беше запечатана от кадри в социалните мрежи миналата седмица - дървета, земя и асфалт се свлякоха за минути. След огромното свлачище, над 70 метра от основния път между Смолян и Пампорово изчезнаха. А зад шокиращите кадри стои и реалната цена на бедствието - дълги обходни маршрути за местните хора, отменени резервации и растящо притеснение за това какво предстои оттук нататък.

В Смолян живеят близо 25 000 души. На не повече от 15 км от града се намира Пампорово - ключов курорт за региона, а голяма част от местните изкарват прехраната си там. Сега най-кратката връзка между града и курорта се прекъсва.

"Не ми се мисли за зимата. Дано се намери някакъв вариант, защото ако не се реши проблемът, ние няма да работим. Имам няколко отменени резервации и други, които ще бъдат отменени. Тепърва ще усещаме проблема. Някои колеги имат проблеми с пристигането, а за да се стигне до нас, вариантите за идване насам се удължават с 15-20 км”, разказва управителят на вилно селище Златка Радева.

"Всеки ден ми се налага да пътувам по обходните пътища. Със сигурност ще рефлектира негативно, тъй като вече имаме анулирана резервация за група от 150 деца от София. За персонала проблем освен ранното ставане, поради удължаването на пътя, са и високите цени на горивата”, каза Лилия Медова, която е управител на хотел в Пампорово.

Таксиметровият бранш в региона също ще усети проблеми заради свлачището. "Около 10 евро се качва цената нагоре за курс до Пампорово. 2-3 години това свлачище няма да мръдне. Преди 15 години се сондираше и се знаеше, че отдолу почвата е мека", споделя шофьорът Росен Димитров.

От Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори настояват за обходен маршрут. "Посочили сме отсечката, която заобикаля свлачището и минава над него. Започнахме подписка. Летният сезон започва на 20 юни, до тогава той няма как да бъде готов”, заяви Росица Старчева.

"В тазгодишния доклад за свлачищата на територията област Смолян този участък липсваше. Обикновено вписването зависи от местната власт, защото те подават документи. Когато то бъде регистриране, строителството става много по-трудно. Изключваме възможността води от язовир Пампорово да са се просмукали под пътното платно, което да допринесе за преовлажняването на почвата. Срок от 1 година би бил оптимистичен период за пускане на пътната отсечка”, каза областният управител Зарко Маринов.

"Местната власт обявихме бедствено положение, за да може институциите да вземат мерки и да използват пълния си капацитет. Пътят е държавен, а ние само ѝ съдействаме да се реши проблемът. Тя трябва да изследва свлачището и да се вземат мерки, но всичко опира до финансиране”, добави кметът на Смолян Николай Мелемов.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Никола Тунев