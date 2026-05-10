До лятото се очаква да бъдат направени първите стъпки от съдебната реформа, включително смяната на ВСС и Инспектората към него. Това обяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в предаването „Събуди се“. Освен това парламентът няма да излиза в лятна ваканция, а още утре се очаква да бъдат внесени първите законопроекти срещу повишаването на цените.

Заради натрупаните проблеми и необходимостта от законодателни промени, според управляващите е възможно депутатите да продължат работа и през лятото. Пред NOVA Петър Витанов обясни и, че подписаното от кабинета „Гюров“ 10-годишно споразумение с Украйна, не представлява международен договор и не изисква ратификация от Народното събрание. Въпреки това всяко действие по него ще изисква парламентарно решение.

Петър Витанов: Очакваме над 7% бюджетен дефицит

След поисканата ревизия по министерствата, още преди тя да е приключила, от „Прогресивна България” очакват да се открият сериозни финансови проблеми в държавата. "Ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%”, прогнозира Витанов.

Той обясни и защо има опасения, че състоянието на държавните финанси в момента не е добро: „Към датата 31 март дефицитът е 1,5%. Умножете го по четири и ще видите. Имайте предвид, че през март постъпленията са по-високи заради годишните данъчни плащания. През април имаме нови 250 милиона евро задължения”.

Трябва да бъдат разплатени и средства по ПВУ, преди те да бъдат получени. Все още не е ясно дали ще се тегли нов дълг и в какъв размер. Витанов коментира и законодателството, свързано с цените, което ще бъде внесено в понеделник в Народното събрание. „Той не е един закон, а са няколко - за увеличаване на правомощията на КЗК и КЗП, както и за повишаване на прозрачността. Струва ми се редно да се проведе разговор с големите търговски вериги, които поставят неуместно високи надценки - без аналог в Западна Европа", подчерта Витанов.

Петър Витанов: Битката с олигархията няма да се води с анкетни комисии

Част от промените са свързани с повишаване на санкциите при нелоялни търговски практики, допълни един от авторите на законите Явор Гечев.„Санкциите в КЗП се увеличават двойно спрямо досегашните, а при КЗК те са достатъчно високи - до 10% от оборота за предходната година", обясни депутатът от "Прогресивна България"

И от опозицията, в лицето на ПП, смятат, че мерки са нужни.„Най-належащо е засилването на контрола - първо, и второ - прозрачност в цените”, подчерта Богдан Богданов, депутат от "Продължаваме Промяната".

От най-голямата политическа сила ще внесат и законови промени в съдебната система, с които, по думите им, ще се отвори пътят към смяната на ВСС. „Предполагам, че в рамките на една до четири седмици ще имаме закон, който ще стартира процедура по избор. Тази процедура, ако всичко върви нормално, би трябвало да завърши до два месеца след насрочването. Така че преди лятото би трябвало да имаме решение”, изтъкна Витанов.

Дни преди първия звънец на 52-то НС: „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

За това ще са необходими 160 гласа, тоест още 29. „ВСС е своеобразна язва на българската държава от дълго време, така че трябва много прецизен подбор. Да, ние сме готови да преговаряме, но няма да позволим да ни извиват ръцете”, заяви Атанас Атанасов, депутат от "Демократична България".

Витанов коментира и свалянето на охраната на Борисов и Пеевски.„Според мен свалянето на охраната им не зависи от Народното събрание, а по-скоро от изпълнителната власт и очаквам там да има резултат”, заяви Витанов.