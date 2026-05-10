Искам да изразя своята благодарност към хората, които работиха по организацията на Джиро д'Италия, защото това е изключително мащабно и трудно събитие. От личен опит знам, че подобен тип прояви са огромно предизвикателство като организация, но от друга страна са и голям шанс за България да покаже най-доброто от себе си. Това заяви в предаването „На Фокус” министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

По думите му по време на трите етапа на надпреварата - градове, общини и населени местаса имали възможност да представят себе си по възможно най-добрия начин. "Надявам се да са осъзнали тази възможност и да са я използвали. Разбира се, огромна роля имат и хората, които създават уникалната атмосфера. Тук е мястото да кажа, че благодарение на социалните мрежи се надявам повече хора да публикуват позитивни снимки, видеа и коментари, вместо да се акцентира върху неудобствата, които неизбежно съпътстват подобни големи събития", призова Керязов.

И допълни: "Знаем, че и в чужбина такива мащабни прояви носят своите предизвикателства и временни неудобства, но всички трябва да бъдем съпричастни, защото представянето на България пред света трябва да бъде кауза за всеки един от нас - не само за организаторите и хората в спорта".

Спортният министър изрази задоволството си от това, че като цяло събитието е изключително мащабно и много позитивно. "Днес София е изпълнена с усмихнати лица - деца, млади хора, възрастни. Колоезденето обединява хората и това е една от най-силните социални функции на спорта. Тук не говорим само за спорт, туризъм и икономически ползи - говорим и за общност", изтъкна той.

Според него трябва да се инвестира в събития, които обединяват хората. "Сигурен съм, че тези състезатели са мотивирали много деца да започнат да спортуват. Колкото и да звучи като клише - спортът е здраве. А здравите деца означават силна България", изтъкна Керязов.

По отноение на политиката на неговорто ведомство той беше категоричен, че ще направи всичко възможно да продължим да организираме подобен тип събития, защото те са изключително важни за имиджа на България пред света. "Нашият фокус е много ясен - повече деца в спорта. А подобни събития неизменно водят до това. Имаме елитни спортисти и за нас елитният спорт също е от огромно значение, защото именно тези хора представят България пред света. Важно е и младите хора, които спортуват, да получат по-добри условия. Учебният предмет „Физическо възпитание и спорт“ трябва да бъде равнопоставен на останалите предмети", подчерта той.

