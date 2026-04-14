Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов огледаха отвисоко трасето на едно от най-големите спортни събития - Джиро д’Италия, на което България ще бъде домакин през май.

Във видео във Facebook профила си служебният премиер отбеляза, че след изборите, Джиро д’Италия е едно от най-значимите събития за нас. „То е сред най-престижните колоездачни обиколки в света, наред с тези на Испания и Франция и привлича изключително голям брой зрители и туристи”, заяви Гюров.

„Работата по подготовката е ежедневна и с висока интензивност. Почти всичко вече е готово, остава да бъде решен само един проблемен участък. С министъра на регионалното развитие Николай Найденов го огледахме отвисоко, за да се уверим, че трасето се изпълнява качествено”, каза Гюров.

По думите му е имало затруднения, свързани с наличния ресурс. „Предишното ръководство беше увеличило разходите за текущи ремонти и поддръжка до 55 милиона евро при първоначално гласувани 10 милиона. Подобно на ситуацията в МВР, и тук сме изправени пред предизвикателството да постигнем повече резултати с по-малко средства”, отбеляза още служебният премиер.

Междувременно Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта представиха пред водещи европейски медии подготовката за домакинството през май. Министрите на туризма и на младежта и спорта - Ирена Георгиева и Димитър Илиев - представиха организацията, координацията между институциите и очакваните ефекти от събитието.

По думите на министър Георгиева, домакинството на престижното колоездачно състезание е възможност България да достигне до милиони потенциални туристи чрез международното излъчване. Тя подчерта, че трасето на българските етапи ще премине през няколко дестинации, сред които Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София - съчетавайки морски, културен и градски туризъм. Това ще позволи природното и културното богатство на страната да бъде представено пред широка аудитория.

Министър Илиев акцентира върху мащаба на събитието и важността на стриктната координация между институциите, включително с общините, като подчерта, че безопасността и нормалното протичане на събитието са водещ приоритет. Той посочи, че държавата и местните власти работят съвместно за безпроблемното провеждане на състезанието, както и очакванията събитието да повиши интереса на повече млади хора към колоезденето и активния начин на живот.

В рамките на подготовката институциите си партнират с летищата в София, Варна и Бургас за улесняване на пътуванията на участници и гости. Туристическият сектор също е в готовност да посрещне очаквания засилен интерес.

Припомняме, че маршрутът на колоездачното състезание преминава през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 -10 май. Голямата обиколка ще даде старт в София, като първият етап ще премине през емблематични части от града.

